Вик Уайлд поддержал меняющих гражданство российских спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд высказался о российских спортсменах, которые в условиях международных ограничений меняют спортивное гражданство.

«Это жизнь, мы живём её один раз. Ты должен поступать так, как будет лучше для тебя. Думаю, люди, которые осуждают смену спортивного гражданства, сами могут уехать из страны при выгодных обстоятельствах. Мы же не осуждаем хоккеистов, которые играют и зарабатывают большие деньги в НХЛ», – приводит слова Уайлда «Матч ТВ».

В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований под своей эгидой в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Отмечалось, что вернуться на международную арену смогут выступающие в индивидуальных видах спорта атлеты, позиция которых по специальной военной операции будет подходить под необходимые критерии.