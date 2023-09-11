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Песков призвал россиян не отказываться от участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе 

Атлеты из России потеряли возможность выступать в международных соревнованиях под своим флагом в феврале прошлого года. 
11 сентября 2023 14:06
автор: Глеб Шевяков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что российским спортсменам стоит выступить на Олимпийский играх 2024 года в Парижа в нейтральном статусе.

«Убежден, что надо принимать участие в Олимпиаде-2024 даже в качестве индивидуальных спортсменов. Для страны чрезвычайно важно сохранить высокий уровень профессиональных атлетов, а без международных турниров сделать это не выйдет», – приводит слова Пескова «РИА Новости».

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.

источник: «РИА Новости»
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