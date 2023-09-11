В Госдуме допустили, что российские спортсмены не захотят ехать на ОИ-2024

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о том, стоит ли российским спортсменам выступать на Олимпиаде в Париже в качестве нейтральных атлетов.

«Спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, будет немного. Каждая федерация примет решение сама. Мне было бы некомфортно, если бы я поехала на Олимпиаду, а другие спортсмены из моей команды — нет. От нашего решения ничего не зависит. Спортсмены и так туда поедут. Как мы можем запретить нашим спортсменам участвовать на Олимпиаде, если МОК им разрешит участвовать в индивидуальном порядке? На Олимпиаду каждый спортсмен может поехать в индивидуальном порядке. В ряде видов спорта мы не едем, а в каких-то у нас сохраняется возможность принять участие.

Может, все спортсмены скажут, что они не готовы ехать. Кроме теннисистов, потому что они полноценно отбираются. Думаю, многие россияне скажут, что они не хотели бы, чтобы наши спортсмены поехали на Олимпиаду в нейтральном статусе, в той ситуации, которая сейчас в стране», - приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российским спортсменам стоит выступить на Олимпийский играх 2024 года в Парижа в нейтральном статусе.

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.