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Захарова: у мира остался последний шанс на спасение мирового спорта от разрушительной логики Запада

Ранее World Aquatics назвала условия для допуска россиян.
11 сентября 2023 19:00
автор: Александр Кожевников

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала условия World Aquatics для допуска россиян.

«Это просто позор для всех тех, кто прикрывается словами о мировом спорте, о своей причастности, принадлежности к идеям олимпизма. Идея олимпизма ровно противоположная. Она про объединение стран вопреки разногласиям, про несоглашательство с теми вещами, которые являются принципиальными для каждого, но за попытку преодоления разногласий через объединяющие вещи. То есть неиспользование спорта как инструмента давления или разъединения людей.У мира остался последний шанс на спасение мирового спорта от разрушительной логики коллективного Запада и НАТО‑центричных стран.

Даже в декларации G20 говорится о переподтверждении принципов спорта. Если США, страны НАТО и ЕС подписывались под этой декларацией, что же они не реализуют это на практике?

США поставили свою подпись под тем, что мир должен бороться с наркотиками, потому что это деструктивное зло. И эти же США, Канада полным ходом легализуют наркотики. Это из уголков и периферийных мест перебирается в благополучные города, вплоть до Манхэттена, который наполнен бутиками с марихуаной», - приводит слова Захаровой «Матч ТВ».

Согласно решению организации, спортсмены смогут выступать только индивидуально, причём на одной дистанции сможет участвовать только один спортсмен из страны. Кроме того, спортсмены не должны иметь контрактов с военными и силовыми структурами России и Беларуси, а также высказаться о том, что они не поддерживают СВО.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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