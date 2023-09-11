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Валуев уверен, что российским спортсменам нельзя игнорировать Олимпийские игры 

Ранее Дмитрий Песков призвал россиян принять участие в соревнованиях, несмотря на условия нейтрального статуса. 
11 сентября 2023 20:38
автор: Глеб Шевяков

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поддержал пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который заявил, что российским атлетам не стоит отказываться от выступления в Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

«Игнорировать Олимпиаду нельзя. Если спортсмены согласятся, можно выйти на «арену», но не выступать. Тем самым выразить несогласие со всей гадостью МОК и при этом не бойкотировать Олимпийские игры. Это на случай, если в последний момент они вновь еще чего-то напридумывают. Вообще и так уже хуже некуда», — приводит слова Валуева «Спорт-Экспресс».

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.

источник: «Спорт-Экспресс»
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