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«Это футбол, надо спокойно всё воспринимать и идти дальше». Онопко — о матче России с Египтом U23

Россияне уступили за 4 минуты.
11 сентября 2023 22:56
автор: Тимур Пацюк

Тренер сборной России Виктор Онопко подвёл итоги товарищеской встречи с олимпийской командой Египта (1:2).

«Эмоции были на протяжении всего матча. Это особенное состояние, когда ты находишься на бровке. Каждую секунду всё меняется, реагируешь на все действия, свистки.

Что касается результата, то для нас он сейчас не столь важен. Важно, что мы собрались и провели эти две игры. Возможно, сегодня от нас отвернулась удача – был момент с рикошетом, где-то мы не забили. Это футбол, надо спокойно это всё воспринимать и идти дальше», – цитирует Онопко официальный сайт РФС.

Напомним, завтра, 12 сентября, национальная команды сыграет с Катаром. Добавим, что встреча пройдёт в Эль-Вакре. Начало – в 18:15 мск.

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