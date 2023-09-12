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Министр спорта допустил участие россиян в Олимпиаде при одном условии

Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
12 сентября 2023 10:46
автор: Степан Шереметьев

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о необходимости диалога с МОК и международными спортивными федерациями по вопросу участия российских атлетов в Олимпиаде-2024 с соблюдением минимальных требований, но без подписания деклараций с осуждением политики страны.

«Наша задача сейчас находиться в диалоге с МОК и федерациями насчет тех спортсменов, кто пока имеет возможность поехать на Игры, и обеспечить их участие. Но с соблюдением хотя бы минимальных требований и без перехода «красной черты»», — приводит слова политика РИА Новости.

Напомним, что летняя Олимпиада должна пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

источник: «РИА Новости»
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