Министр спорта допустил участие россиян в Олимпиаде при одном условии

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о необходимости диалога с МОК и международными спортивными федерациями по вопросу участия российских атлетов в Олимпиаде-2024 с соблюдением минимальных требований, но без подписания деклараций с осуждением политики страны.

«Наша задача сейчас находиться в диалоге с МОК и федерациями насчет тех спортсменов, кто пока имеет возможность поехать на Игры, и обеспечить их участие. Но с соблюдением хотя бы минимальных требований и без перехода «красной черты»», — приводит слова политика РИА Новости.

Напомним, что летняя Олимпиада должна пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.