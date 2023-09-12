17 сентября в Москве состоится финал Кубка России по регби

17 сентября состоится финальный матч PARI Кубка России по регби, в котором встретятся «Стрела» из Казани и «Красный Яр» из Красноярска. Мероприятие организовано Департаментом спорта города Москвы совместно с Федерацией регби России в год 100-летия Московского спорта. Отметим, что это будет юбилейный 30-й розыгрыш турнира.

Казанская команда впервые в истории дошла до финала Кубка России. «Стрела», возрождённая в 2020 году, быстро стала одним из сильнейших клубов страны и стремится завоевать первый большой трофей. «Красный Яр» – это самая титулованная команда турнира, побеждавшая в нём 10 раз. В полуфинале «Стрела» не без труда справилась с московским «Динамо» (32:15), а «Красный Яр» только в дополнительное время обошёл пензенский «Локомотив» – 21:16.

«Стрела» и «Красный Яр» уже встречались в решающих стадиях плей-офф, команды боролись за третье место чемпионата России сезона-2022/2023. Основного времени соперникам не хватило, и только во втором дополнительном тайме «Красный Яр» вырвал победу со счётом 17:15.

Историческая встреча состоится 17 сентября в 14:00 на ВТБ Арене –Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина (г. Москва, Ленинградский пр-кт, 36, стр. 1).

Также запланирован ряд развлекательных мероприятий: гимн Российской Федерации исполнит Пелагея, выступит музыкант Звонкий, который является автором хитов «Голоса», «Простые слова», «Из окон» и многих других. Будут открыты пункты продажи атрибутики и точки питания, фотозоны, аквагрим, различные игровые аттракционы и многое другое. Подробную информацию о мероприятии можно узнать на его сайте.