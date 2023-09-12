UFC отменил поединок Хусейна Асхабова после ареста за похищение человека и пытки

Сегодня, 12 сентября, MMA Junkie сообщает о том, что UFC отменил предстоящий бой россиянина Хусейна Асхабова.

Он был запланирован на 7 октября в рамках турнира в Лас-Вегасе. Соперником Асхабова должен был стать представитель США Даниэль Пинеда.

Причиной для отмены поединка стал скандальный инцидент, случившийся в Таиланде. Напомним, вчера, 11 сентября, Асхабов и его брат были арестованы за похищение человека и пытки с целью ограбления.

В активе Хусейна 24 поединка, в которых он одержал 23 победы. В своем дебютном бою в UFC Асхабов потерпел первое поражение в карьере, уступив Джамалу Эммерсу.