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Министр спорта России призвал федерации воздержаться от массового перехода в Азию

Чиновник считает, что не нужно спешить с решениями.
12 сентября 2023 11:55
автор: Степан Шереметьев

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что российским спортивным федерациям не следует массово переходить в азиатские международные организации.

«Те федерации, которые приняли это решение, руководствовались возможностью сохранения конкурентной среды для своего вида спорта на международной арене. Делать такой переход массовым, конечно, не надо, каждый вид спорта имеет свои исторические особенности. Здесь нужно исходить из того, что мы теряем и что приобретаем», — приводит слова чиновника РИА Новости.

Напомним, что ранее в Азию перешли Федерация шахмат России (ФШР) и Федерация тхэквондо ITF России.

источник: «РИА Новости»
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