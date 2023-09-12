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Владимир Путин заявил о деградации олимпийского движения, которому грядет замена

Президент РФ считает, что скоро Олимпиады уйдут в прошлое.
Владимир Путин заявил о деградации олимпийского движения, которому грядет замена
12 сентября 2023 12:00
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Сегодня, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания ВЭФ отметил, что олимпийское международное движение деградирует.

По мнению главы государства, его место займут другие организации.

«Сам международный спорт и олимпийское движение деградируют. Они не выполняют свои важнейшие функции. Ведь дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей», - цитирует Путина издание РИА Новости.

По словам президента РФ, «так или иначе будут создаваться альтернативные движения». Это, как отметил Владимир Путин, «объективный процесс».

источник: «РИА Новости»
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