Владимир Путин заявил о деградации олимпийского движения, которому грядет замена

Сегодня, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания ВЭФ отметил, что олимпийское международное движение деградирует.

По мнению главы государства, его место займут другие организации.

«Сам международный спорт и олимпийское движение деградируют. Они не выполняют свои важнейшие функции. Ведь дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей», - цитирует Путина издание РИА Новости.

По словам президента РФ, «так или иначе будут создаваться альтернативные движения». Это, как отметил Владимир Путин, «объективный процесс».