Путин заявил, что РФ будет создавать альтернативные турниры для российских спортсменов

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как страна будет помогать российским спортсменам в условиях изоляции.

«Мы будем в следующем году проводить Игры дружбы. Мы будем проводить соревнования в рамках БРИКС, с удовольствием все будут в этом участвовать... Это будет соответствующим образом убивать сегодняшние международные структуры, надо их обновлять еще и кадрово обновлять, поэтому это прискорбно, что это происходит. Мы, конечно, будем защищать наших спортсменов, будем создавать для них альтернативные возможности, в том числе и по финансовым результатам их достижений», - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.

Напомним, что российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире.

Путин считает, что российские спортсмены должны сами принять решение об участии в ОИ-2024