ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Мамиашвили высказался о позиции Путина по участию россиян в Олимпиаде

Ранее президент заявил, что нужно руководствоваться интересами атлетов, решение за ними.
12 сентября 2023 13:51
автор: Александр Кожевников

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поделился мнением о позиции президента России Владимира Путина по участию российских спортсменов в Олимпийских играх.

«Он глубоко понимает цели и задачи спорта, глубоко погружен в проблематику его развития и много для этого делает. Ситуация складывается так, что, невзирая ни на что, спортсмены должны иметь возможность реализовать все свои способности, которые у них есть», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Ранее Путин заявил, что нужно руководствоваться интересами атлетов, решение за ними.

Напомним, что летняя Олимпиада должна пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

источник: ТАСС
УЕФА разрешил проводить игры Кубка России в дни еврокубков
РФС добился согласия от Союза европейских футбольных ассоциаций.
12.09.2023 14:02
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Резцова считает, что россияне должны участвовать в соревнованиях в любом статусе
Спортсмены из РФ могут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных атлетов.
12.09.2023 13:55
Лыжный спорт
автор: Степан Шереметьев
МОК объяснил исключение Позднякова из состава комиссии
Уверяют, что обошлось без дискриминации.
12.09.2023 13:52
автор: Максим Скороходов
Боец UFC Хакпараст: Махачев уничтожит Оливейру
Бой состоится 21 октября.
12.09.2023 13:48
ММА
автор: Александр Кожевников
Стало известно, какой тренер потратил больше остальных на трансферы за всю историю РПЛ
Им стал Валерий Карпин.
12.09.2023 13:39
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Американский инвестиционный фонд близок к покупке «Эвертона»
Английский клуб может сменить владельца.
12.09.2023 13:35
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.