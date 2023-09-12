Мамиашвили высказался о позиции Путина по участию россиян в Олимпиаде

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поделился мнением о позиции президента России Владимира Путина по участию российских спортсменов в Олимпийских играх.

«Он глубоко понимает цели и задачи спорта, глубоко погружен в проблематику его развития и много для этого делает. Ситуация складывается так, что, невзирая ни на что, спортсмены должны иметь возможность реализовать все свои способности, которые у них есть», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Ранее Путин заявил, что нужно руководствоваться интересами атлетов, решение за ними.

Напомним, что летняя Олимпиада должна пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.