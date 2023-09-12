МОК объяснил исключение Позднякова из состава комиссии

Международный олимпийский комитет (МОК) рассказал, почему глава ОКР Станислав Поздняков не был включён в новый состав комиссии по олимпийской программе.

«Каждый год состав комиссий МОК пересматривается и адаптируется в качестве стандартного процесса. В рамках этого процесса было принято решение не включать господина Позднякова в комиссию по олимпийской программе в 2023 году», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МОК.

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.