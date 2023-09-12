Россия разрешила чемпионке Европы перейти в сборную Казахстана

Исполком Союза конькобежцев России (СКР) разрешил перейти в сборную Казахстана чемпионке Европы Елизавете Голубевой и чемпионке страны Кристине Силаевой, сообщает «Матч ТВ»

Обе спортсменки смогут начать представлять Казахстан после двухлетнего карантина, который начался с 3 июля 2023 года.

Силаева является действующей чемпионкой России на дистанции 500 метров.

Голубева является чемпионкой Европы в командном спринте, также на континентальных первенствах она завоевала одну серебряную и две бронзовые медали. На чемпионатах мира в активе 26-летней конькобежки шесть бронзовых наград.