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Россия разрешила чемпионке Европы перейти в сборную Казахстана

Страна потеряла титулованных конькобежек.
Россия разрешила чемпионке Европы перейти в сборную Казахстана
12 сентября 2023 16:18
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Исполком Союза конькобежцев России (СКР) разрешил перейти в сборную Казахстана чемпионке Европы Елизавете Голубевой и чемпионке страны Кристине Силаевой, сообщает «Матч ТВ»

Обе спортсменки смогут начать представлять Казахстан после двухлетнего карантина, который начался с 3 июля 2023 года.

Силаева является действующей чемпионкой России на дистанции 500 метров.

Голубева является чемпионкой Европы в командном спринте, также на континентальных первенствах она завоевала одну серебряную и две бронзовые медали. На чемпионатах мира в активе 26-летней конькобежки шесть бронзовых наград.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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