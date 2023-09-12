Александр Волкановски: гарантирую, что в следующий раз выиграю у Махачева

Австралийский боец Александр Волкановски высказался о возможном реванше с россиянином Исламом Махачевым. Бой может состояться на UFC 300.

«Я думаю, что наш бой — один из самых громких, которые только можно организовать на сегодняшний день. Не сомневаюсь, что люди будут ждать нашего реванша. Это будет конкурентное противостояние, и я гарантирую, что на этот раз я выиграю», — рассказал Волкановски на пресс-конференции UFC.

Ранее Махачев и Волкановски провели бой на турнире UFC 284. В том бою победу одержал россиянин. Это было единогласное решение судей.