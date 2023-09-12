Ирина Винер оценила шансы российских гимнасток выступить на Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о шансах россиян выступить на Олимпийских играх. Они пройдут в Париже.

«В художественной гимнастике у нас остался один шанс на путёвку — это чемпионат Европы, путёвка достанется единственной участнице из Беларуси или России, которая займёт первое место вслед за теми, кто уже отобрался. Это не проблема, проблема в другом — за одну эту путёвку будут бороться команды России и Беларуси, сильнейшие сборные, которые всегда были представлены на Играх несколькими спортсменками», – приводит слова Винер ТАСС.

Чемпионат Европы пройдёт в Будапеште. Он стартует 22 мая, а завершится 26-го числа.