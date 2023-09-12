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Главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал молодым игрокам уехать в Европу

Он берёт пример с Хорватии.
12 сентября 2023 22:00
автор: Матвей Макаренко

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал совет молодым игрокам. Сам он шёл по тому же пути.

«Я уже 586 тысяч раз давал совет молодым, чтобы они уезжали. Могу ещё раз сказать. Да, чемпионат будет слабее, но зато те 20 человек, которые будут играть в Европе, будут сильнее. Как это работает в Хорватии», – приводит слова Карпина «Чемпионат».

Ранее команда до 23 лет сыграла две встречи со сборной Египта. Первый матч завершился вничью (1:1), а во втором Россия уступила со счётом 1:2.

источник: Чемпионат.com
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