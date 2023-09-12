Испания со счётом 6:0 разгромила сборную Кипра в отборе на ЧЕ-2024

Сегодня, 12 сентября, на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» в Гранаде состоялся матч 6-го тура квалификации ЧЕ-2024 между сборными Испании и Кипра. Хозяева поля одержали уверенную победу – 6:0.

На 18-й минуте счёт открыл Гави. Затем отличились Микель Мерино, Хоселу Алекс Баэна, а Ферран Торрес оформил дубль.

В турнирной таблице «красная фурия» с 9 очками занимает четвёртое место и имеет матч в запасе. У Кипра ни одного заработанного балла и последняя строчка. Возглавляет группу А Шотландия, набравшая 15 очков за 5 туров.