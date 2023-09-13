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Валерий Карпин: если бы завтра Россию вернули в отбор ЧЕ-2024, то мы бы вышли на Евро

Глядя на последние матчи, не все согласятся с Валерием Георгиевичем.
13 сентября 2023 07:55
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил шансы национальной команды квалифицироваться на крупный международный турнир.

«Если прямо завтра нас бы вернули в отборочный турнир Евро-2024, эта сборная бы вышла.

Был же отбор последний. Кто другой в команде? Кого нет? Алексея Миранчука не было в последних играх. Дивеева, Осипенко тоже не было. И что? Эта же сборная, без двух-трёх игроков, полтора-два года назад закончила на втором месте», - цитирует Карпина «Чемпионат».

Напомним, с 2022 года РФС пребывает под санкциями ФИФА и УЕФА. Главной сборной России разрешено лишь проводить товарищеские встречи. На осеннем учебно-тренировочном сборе национальная команда дважды встречалась с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и накануне расписала ничью с Катаром (1:1).

источник: Чемпионат.com
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