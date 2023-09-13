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Роднина считает, что россиянам не нужно ехать на Олимпиаду из-за унизительных условий

Ближайшие Игры пройдут во Франции.
13 сентября 2023 13:53
автор: Александр Поволоцкий

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что российским атлетам стоит отказаться от поездки на ОИ-2024 в Париже.

МОК официально не приглашала Россию на соревнования.

«Решeние ехать на Олимпиаду останется у каждoго спортсмена на совести. На данный момент решeние ехать в индивидуальнoм порядке мне кажется бессмыслeнным. Пока перед нашими спортсменами стoят такие унизительные условия, нам лучше не ехать», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.

Добавим, что Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

источник: Sport24.ru
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