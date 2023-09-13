Финляндия снялась с ЧМ по командной гимнастике из-за участия россиян

Сегодня, 13 сентября, официальный сайт Ассоциации гимнастики Финляндии сообщает о том, что финская сборная отказывается от участия в чемпионате мира по командной гимнастике из-за допуска России и Беларуси.

Турнир состоится в Казахстане с 24 по 26 ноября. Также от участия в мировом первенстве отказалась Эстония.

Напомним, руководство IFAGG отказалось самостоятельно принимать решение о допуске России и Беларуси на чемпионат мира, и оставило это на усмотрение страны-хозяйки турнира. В свою очередь, Казахстан, не стал вводить никакие санкции по отношению к россиянам или белорусам.