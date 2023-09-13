Журова — о главе НОК Прибалтики: заявление против России — обычный пиар

Это всё специально сделанные заявления для того, чтобы тема недопуска России и Беларуси находилась в повестке, сказала олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «Советского спорта».

Напомним, главы национальных олимпийских комитетов (НОК) Прибалтики выступили с совместным заявлением против возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Я надеюсь, что МОК не прислушается к этим заявлениям, потому что он призывал всех не бойкотировать и не вести пропаганду в направлении отстранения стран от международных соревнований, чтобы все старались нормально к этому относиться. Но страны будут продолжать выступать с подобными заявлениями, пытаться бойкотировать ряд видов спорта, давая понять, что если МОК продолжит работать в том же ключе, то они будут игнорировать и другие соревнования. Они считают так.

Я думаю, что МОК должен стоять на своём - если принято решение о допуске, значит, надо допускать. Нам стоит вообще не реагировать на все эти высказывания, я уверена, что они не будут бойкотировать Олимпиаду. Большинство наших спортсменов и так не поедут на Олимпийские игры, очень странно выглядит, что страны пытаются как-то бойкотировать Россию и Беларусь. Мы, во-первых, никуда не едем, во-вторых, непонятно, в каком виде это всё будет. Пока что страны просто специально делают политические заявления, чтобы это находилось в повестке. По сути, это своеобразный пиар», - сказала Журова.

Ранее Светлана Журова поддержала слова Владимира Путина по поводу Олимпиады.