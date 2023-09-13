Тарасова словами «их просто жаль» оценила заявление главы НОК Прибалтики

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на заявление главы НОК Прибалтики против возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«МОК ни к кому не будет прислушиваться. Они вообще понимают, что без российских спортсменов Олимпийские игры и чемпионаты мира теряют свой смысл и статус? Сильнейшие не будут участвовать. В интересах спорта, а не отдельно взятых государств, должны участвовать все. Это в интересах спорта, а в интересах того или иного начальника - другое дело. Вы знаете, мы же сейчас отовсюду исключены, причём это не они сделали.

Мы под санкциями. Почему такие вопросы возникают? Мы и так не выступаем. Что же они хотят, чтобы мы не выступали и не выступали? Им не понятно, что мы и так не участвуем. В этом году мы ещё не сможем принять участие в соревнованиях, а в последующих годах сможем. Мы не будем закрывать спорт в стране, мы его любим, умеем бороться и завоёвывать медали, ставить рекорды. Нас от спорта никак не закрыть. Если они этого не понимают, мне их жаль», - заявила Тарасова.

Ранее олимпийская чемпионка Светлана Журова также прокомментировала заявление главы НОК, отметив, что данное высказывание - обычный пиар.