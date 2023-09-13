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Тарасова словами «их просто жаль» оценила заявление главы НОК Прибалтики

Заслуженный тренер СССР отметила, что без российских спортсменов все крупные международные соревнования теряют свой смысл. 
Тарасова словами «их просто жаль» оценила заявление главы НОК Прибалтики
13 сентября 2023 16:52
автор: Элина Бурина
автор фото: РИА Новости

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на заявление главы НОК Прибалтики против возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«МОК ни к кому не будет прислушиваться. Они вообще понимают, что без российских спортсменов Олимпийские игры и чемпионаты мира теряют свой смысл и статус? Сильнейшие не будут участвовать. В интересах спорта, а не отдельно взятых государств, должны участвовать все. Это в интересах спорта, а в интересах того или иного начальника - другое дело. Вы знаете, мы же сейчас отовсюду исключены, причём это не они сделали.

Мы под санкциями. Почему такие вопросы возникают? Мы и так не выступаем. Что же они хотят, чтобы мы не выступали и не выступали? Им не понятно, что мы и так не участвуем. В этом году мы ещё не сможем принять участие в соревнованиях, а в последующих годах сможем. Мы не будем закрывать спорт в стране, мы его любим, умеем бороться и завоёвывать медали, ставить рекорды. Нас от спорта никак не закрыть. Если они этого не понимают, мне их жаль», - заявила Тарасова.

Ранее олимпийская чемпионка Светлана Журова также прокомментировала заявление главы НОК, отметив, что данное высказывание - обычный пиар.

источник: «Советский спорт»
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