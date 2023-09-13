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МОК получил письмо с требованием отстранить Иран от участия в Олимпиаде-2024 за дискриминацию женщин

Спортсменкам страны Среднего Востока запрещено заниматься несколькими видами спорта. 
13 сентября 2023 18:44
автор: Глеб Шевяков

Группа лиц обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием запретить сборной Ирана выступить на предстоящих Олимпийках играх-2024, которые пройдут в Париже за нарушение принципа недискриминации женского спорта. Об этом сообщает AFP.

Как утверждает источник, причиной жалобы стало то, что иранские атлетки лишены возможности выступать в соревнованиях по борьбе, боксу, плаванию, волейболу и гимнастике по законам государства Среднего Востока.

Сообщается также, что представители данного требования сообщили о намерении создать петицию на портале Change.org. и обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для разрешения этого вопроса.

источник: AFP
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