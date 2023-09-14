На ВЭФ-2023 состоялись соревнования по 10 видам спорта

Спортивные игры Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2023 году объединили мероприятия и турниры по 10 дисципилнам. Настолько обширная программа была разработана при поддержке спортивной программы Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

Международный Кубок угледобывающей компании «Колмар» по мас-рестлингу стал турниром с самой широкой географией. В торжественной церемонии открытия соревнований принял участие министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. За победу в этом соревновании боролись спортсмены сразу из 19 стран мира. Важно отметить, что турнир по мас-рестлингу поддержал традицию ВЭФ по объединению тем спорта и экологии —названия для восьми команд были выбраны из представителей фауны Дальнего Востока.

В итоге победителем Кубка Колмара стала команда «Медведи», в состав которой входили россияне Егор Дегтярёв, Алина Алексеева и Артём Ветров. В финале они обыграли интернациональную команду «Леопарды», за которую выступали Гейлаба из Китая, Эльдана Болотбекова из Кыргызстана и Лхагвасурена Бьямбасурэна из Монголии.

Уже через сутки участники Кубка Колмара приняли участие в турнире «Тихоокеанский рубеж», который объединил соревнования по национальным якутским видам спорта.

Восточное звучание Спортивным играм ВЭФ также придал Матч звёзд по го, проводимый в формате «два на два» между сборными России и Китая. В составе российской команды выступали одни из сильнейших игроков Европы Илья Шишкин и многократная чемпионка России и Европы Наталья Ковалёва. А сборную Китая на этот раз представили чемпион страны У Синьюй и Цюй Даньюнь. В итоге команда Китая стала победителем противостояния.

Участники Форума также смогли проверить себя в турнирах по го и шахматам на Кубок Росконгресса.

В библиотеке ДВФУ профессиональные шахматисты разыграли второй Кубок ВЭФ. В турнире участвовали 17-летние вундеркинды – самый молодой гроссмейстер России Володар Мурзин и индус Раунак Садвани. Также участниками соревнований стали один из сильнейших шахматистов России Владислав Артемьев, победитель прошлогоднего Кубка ВЭФ Павел Понкратов, а также победитель шахматной Олимпиады в составе сборной Узбекистана Нодирбек Якуббоев.

Одним из самых зрелищных событий в павильоне Минспорта стала презентация лазертага. Посетители стенда могли испытать себя в лазерном бое, который зародился в России.

«Мы первыми зарегистрировали лазертаг как вид спорта и назвали его лазерный бой. Одна из наших главных миссий – создание международной федерации и вовлечение максимального количества дружественных стран. Все оборудование для лазертага производится в Смоленске и поставляется в 85 стран мира, в том числе в Китай, Сингапур, Малайзия, – заявил председатель Федерации лазертага России Дмитрий Солодов.

В 2023 году была расширена программа спортивных мероприятий на воде. Аквабайкеры из Приморского края, Новосибирской области, Санкт-Петербурга и Севастополя выявляли сильнейшего в Кубке России по водному-моторному спорту. Гоночный маршрут соревнований был проложен вокруг острова Русский. Победителями Кубка страны стали Никита Антонюк (дисциплина – GP1 ралли-рейд), Алексей Чернуха (GP2 ралли-рейд) и Всеволод Ченуха (ски-движн).

А немногим ранее участники ВЭФ смогли увидеть зрелищное гидрофлай-шоу, а также парад парусов и традиционный Кубок ВЭФ для профессиональных яхтсменов в классе «Плату-25».Также в рамках Спортивных игр ВЭФ прошёл заключительный этап бизнес-регаты «Ведомости». В золотом дивизионе победителем стала команда ADSTeam, а второе место в серебряном дивизионе заняла команда Росконгресса, капитаном которой была руководитель дирекции по организации спортивных и зрелищных мероприятий Фонда Росконгресс Дарья Силаева.