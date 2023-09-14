Популярный бодибилдер Нил Карри умер в 34 года

Сегодня, 14 сентября, тренер по бодибилдингу Милош Сарцев сообщил о смерти экс-участника турнира «Мистер Олимпия» Нила Карри в возрасте 34 лет.

«Совершенно шокирующая, душераздирающая новость — умер мой бывший спортсмен Нил Карри. Я лишился дара речи и полон боли. Мои искренние соболезнования семье, друзьям и близким», — написал Сарцев в своих соцсетях.

О причинах смерти бодибилдера не сообщается, однако в публикации тренера до редакции указывалось, что 34-летний спортсмен свёл счёты с жизнью.

Нил Карри выступал в категории «классический бодибилдинг». В 2017 году он получил «профи-карту» и стал соревноваться с сильнейшими представителями мира бодибилдинга. В 2022 году он выиграл New York Pro, что позволило ему квалифицироваться на турнир «Мистер Олимпия».