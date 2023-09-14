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Поздняков назвал суммы компенсаций призерам и участникам ОИ, отстраненным от международных стартов

Ранее МОК не направил ОКР приглашение на Олимпийские игры в Париже в установленную дату 26 июля.
14 сентября 2023 13:05
автор: Александр Поволоцкий

Президент ОКР Станислав Поздняков озвучил суммы компенсаций спортсменам-олимпийцам в случае их неучастия на международных соревнованиях.

Речь идет в том числе о ближайших летних и зимних Играх.

Для победителей предыдущих ОИ сумма компенсации будет равна 500 тысячам рублей, для серебряных призеров — 350 тысяч рублей, для бронзовых призеров — 250 тысяч рублей, для участников — 150 тысяч рублей.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Позднякова, если спортсмен имеет несколько наград разного достоинства, выплата производится только за одну медаль более высокого достоинства.

Летние Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Зимняя Олимпиада пройдет в Милане в 2026 году.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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