Поздняков назвал суммы компенсаций призерам и участникам ОИ, отстраненным от международных стартов

Президент ОКР Станислав Поздняков озвучил суммы компенсаций спортсменам-олимпийцам в случае их неучастия на международных соревнованиях.

Речь идет в том числе о ближайших летних и зимних Играх.

Для победителей предыдущих ОИ сумма компенсации будет равна 500 тысячам рублей, для серебряных призеров — 350 тысяч рублей, для бронзовых призеров — 250 тысяч рублей, для участников — 150 тысяч рублей.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Позднякова, если спортсмен имеет несколько наград разного достоинства, выплата производится только за одну медаль более высокого достоинства.

Летние Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Зимняя Олимпиада пройдет в Милане в 2026 году.