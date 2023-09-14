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Прыгун в воду Кузнецов назвал оскорблением рекомендации World Aquatics

В 2012 году он завоевал серебро на Олимпиаде в Лондоне.
14 сентября 2023 13:27
автор: Виталий Овсянников

Серебряный призер Олимпиады-2012 в прыжках в воду Евгений Кузнецов заявил, что считает рекомендации World Aquatics оскорблением всех российских спортсменов.

Напомним, Международная федерация плавания опубликовала критерии допуска атлетов из России до международных турниров. В них включается не только нейтральный статус, но и запрет общаться со СМИ, а также возможность выступать только в индивидуальных соревнованиях.

«World Aquatics ставит нас в невероятные рамки, запрещает выступать в командных видах — у нас в синхронных прыжках это оскорбление не только лично спортсмена, а целого государства. На каких основаниях и по какой причине мы должны соглашаться на такие условия, невыносимые для спортсменов и для страны?», — заявил Кузнецов на расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР.

источник: «Советский спорт»
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