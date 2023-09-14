Поздняков: командные виды спорта не сильно пострадали от санкций МОК

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о перспективах создания альтернативных игр для отечественных командных видов спорта.

«Дело в том, что у командных дисциплин и так очень насыщенный свой внутренний календарь в чемпионате, у футбола, хоккея и других видов спорта. Достаточно много мероприятий уже проводится. На мой взгляд, командные виды спорта не так пострадали от незаконных и несправедливых санкций, как индивидуальные виды, сейчас упор делается именно на них», - сказал Поздняков.

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