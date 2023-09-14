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Глава ОКР Поздняков обвинил МОК в дискриминации: Весь мир это видит!

В настоящее время подавляющее большинство отечественных спортсменов отстранены от международных соревнований.
14 сентября 2023 17:06
автор: Александр Бойченко

Президент олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался по поводу массового отстранения отечественных спортсменов от международных соревнований.

«Сегодня большинство спортсменов по-прежнему безосновательно лишены возможности выступать на международных стартах. На деле – мы видим дискриминацию по паспорту, по гражданству и национальному признаку. Мы видим и весь мир это видит!

Наша общая задача как раз и состоит в том, чтобы отменить нынешние бессовестные рекомендации, показать, что они нерабочие и являются лишь очередным препятствием для выступления спортсменов.», – написал Поздняков в своем Телеграм-канале.

Напомним, российских и белорусских спортсменов допустят на Олимпиаду только при выполнении ряда жестких условий и только в нейтральном статусе. При этом в некоторых видах спорта россияне не смогут выступить в связи с тем, что их не допустят к командным соревнованиям.

Беларусь не будет запрещать спортсменам участвовать в Олимпиаде
В стране не против поездки спортсменов под нейтральным статусом.
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