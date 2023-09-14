ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Беларусь не будет запрещать спортсменам участвовать в Олимпиаде

В стране не против поездки спортсменов под нейтральным статусом.
14 сентября 2023 17:59
автор: Александр Кожевников

Президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко заявил, что их спортсменам не будут запрещать участвовать в Олимпиаде на особых условиях.

«Если будет приглашение, они (МОК) будут выдвигать соответствующие требования, какие-то условия. Имеем ли мы, спортивные чиновники, право запрещать людям ехать? Я думаю, нет», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что нужно руководствоваться интересами атлетов, решение за ними.

Напомним, что летняя Олимпиада должна пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

источник: ТАСС
Дю Плесси считает, что Исраэль Адесанья не заслужил реванша с Шоном Стриклендом
У бойцов конфликт на расовой почве.
14.09.2023 18:17
ММА
автор: Александр Бойченко
«Барселона» планирует подписал форварда «Атлетика» Уильямса
Речь идёт о младшем футболисте в семье Нико. 
14.09.2023 18:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Гусева не удивился мощному началу сезона от хоккеиста
Ранее хоккеист подписал соглашение с «Динамо».
14.09.2023 18:08
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Хавьер Мендес объяснил, как Чендлеру победить Макгрегора: действуй в стиле Хабиба
Бойцы должны подраться в конце 2023 года.
14.09.2023 18:07
ММА
автор: Александр Бойченко
Николай Валуев: Карпин должен отвечать за свои слова
Ранее специалист посоветовал российским игрокам уезжать за границу.
14.09.2023 17:55
Футбол
автор: Александр Кожевников
Сербский защитник Урош Дрезгич перешёл в «Рубин» 
Ранее игрок выступал в родном чемпионате. 
14.09.2023 17:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.