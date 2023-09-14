Беларусь не будет запрещать спортсменам участвовать в Олимпиаде

Президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко заявил, что их спортсменам не будут запрещать участвовать в Олимпиаде на особых условиях.

«Если будет приглашение, они (МОК) будут выдвигать соответствующие требования, какие-то условия. Имеем ли мы, спортивные чиновники, право запрещать людям ехать? Я думаю, нет», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что нужно руководствоваться интересами атлетов, решение за ними.

Напомним, что летняя Олимпиада должна пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.