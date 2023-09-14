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«Это честный ответ». Рылов - о словах Путина

Двукратный олимпийский чемпион высказался о словах президента о допуске атлетов на Олимпиаду.
14 сентября 2023 18:47
автор: Александр Кожевников

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов высказался о заявлении Владимира Путина о перспективах допуска российских спортсменов на главное первенство четырёхлетия.

«Я считаю, это самый честный ответ. Владимир Владимирович предоставляет выбор каждому человеку. Для спортсменов Олимпиада — это смысл жизни. Высшая ступень. Но пока с условиями МОК я не согласен. Не особо хочу ехать в Париж, особенно если надо будет подписывать декларацию. Если они уберут дополнительные пункты, то можно будет как-то перетерпеть без флага, символики и гимна. Хотя я настроен против этого, поскольку ситуация такая становится неприятной привычкой. Моя позиция сейчас такова, что я не намерен никуда отправляться. Посмотрим, что будет дальше, потому что ситуация меняется каждый месяц. Чего-то радикального и точного я говорить сейчас не буду», - сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

«А чего выбирать? Я не хочу в Париж». Рылов - о словах Путина, Олимпиаде и кризисе мотивации

источник: «Советский спорт»
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