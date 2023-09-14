Евгений Рылов: не собираюсь подписывать какие-либо декларации

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов высказался об условиях допуска российских атлетов на олимпийские игры в Париже.

«Пока, в принципе, происходят нехорошие события для России и наших спортсменов, поэтому, в любом случае, это неприятные условия. Нам пока никто не запретил на них не выступать. Поэтому это дело каждого. Наверное, я лично против того, чтобы ехать. Поскольку это нечестно, когда не едут командные виды спорта. Ребята из водного поло или синхронисты скажут ехать, появилась возможность, почему нет. Но тут дело спортивного уважения: как они нас уважают, так и мы их. По поводу условий — они объективно очень сложные. Единицы под них проходят пока что. Плюс надо отобраться на российских и белорусских стартах.

Я не собираюсь подписывать какие-то декларации, это моя личная позиция по этому вопросу. В принципе, под эти условия проходят не так много спортсменов. Вряд ли допустят много россиян.», - сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Советского спорта».