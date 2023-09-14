Олимпийский чемпион Далалоян: Для меня самое важное – выступать с флагом и гимном

Олимпийский чемпион-2020 в командном первенстве Артур Далалоян признался, что для него в приоритете является выступление с флагом и гимном национальной команды.

«Для меня как было, так и остается: выступать с флагом и с гимном — это самое важное. Но такие решения не я, как действующий спортсмен, принимаю, я могу говорить о какой‑то своей позиции, о своем желании, о важности флага и гимна, но в первую очередь, конечно же, мы все действуем относительно нашего руководства», — сказал Далалоян «Матч ТВ».

Напомним, FIG отстранила российских и белорусских спортсменов от всех международных турниров с марта 2022 года. В настоящее время неизвестно, смогут ли гимнасты поехать на Олимпийские игры-2024 в Париже.