Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ.

В прошлом плей-офф «Лайтнинг» уступили «Торонто» в первом раунде.

«В моей голове мы должны были взять Кубок Стэнли. Мы каждый год должны брать титул, так я считаю. Разумеется, мы сейчас злые. Мы не хотим проигрывать. Мы не хотим быть командой, благодаря которой «Торонто» наконец-то пробился во второй раунд. Они не сумели пройти дальше, но нам очень не понравилось наше поражение. В тренировочном лагере посмотрим, насколько мы все злые. Но вообще многие парни настроены серьезно уже сейчас. Обычно перед тренировочным лагерем мы собираемся поиграться пять-на-пять, но сейчас все гораздо жестче. Все настроены на борьбу», — цитирует Сергачева Sportsnet.