Российских спортсменов допустили до международных турниров

Международная федерация скейтбординга (World Skate) допустила российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе, сообщает официальный сайт организации.

Сообщается, что спортсмены получат право участвовать в соревнованиях под эгидой World Skate с 1 января 2024 года в статусе «индивидуальных нейтральных спортсменов».

Также отмечается, что участие россиян и белорусов в турнирах будет регламентировано специальными критериями и правилами, ​​направленными на обеспечение строгого соблюдения требований нейтралитета.

Правила, основанные на рекомендациях исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), будут обнародованы в ближайшие недели. Спортсмен, желающий получить статус «индивидуального нейтрального спортсмена», должен будет подать заявку в World Skate в соответствии с вышеупомянутыми критериями.