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Шримуанга нарушил российский закон перед поединком с Джуаряном

Соперники должны были сойтись в со-главным событии турнира по кулачным поединкам RCC Hard.
15 сентября 2023 09:42
автор: Степан Шереметьев

Поединок Мартина Лютера Джуаряна против Садуди Шримуанга, который должен был стать со-главным событием турнира по кулачным поединкам RCC Hard, отменен.

Отмечается, что причина: нарушение закона РФ со стороны Садуди. Спортсмена обвинили в краже дорогих часов в аэропорту у другого пассажира при прохождении досмотра.

Бой Джуаряна должен был стать дебютным в организации RCC Hard. Лютер будет на турнире в числе зрителей, поэтому фанаты бойца смогут увидеть его в зале.

К слову, турнир состоится 16 сентября в Академии единоборств РМК. Шоу возглавит бой Александра Севера и Александра Деревянко, а противостояние Максима Сульгина и Нурадила Алиева станет вторым по значимости событием.

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