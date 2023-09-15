Надежда Петрова представила новую марку теннисной одежды на ВЭФ

Известная российская теннисистка, олимпийский призёр и экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представила новую марку теннисной одежды TROFE на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

В рамках ВЭФ знаменитая теннисистка открыла массовый забег в защиту камчатского кречета и провела разминку для более 700 участников, вручила призы победителям, приняла участие в деловой программе форума, а также провела мастер-класс для детей, организованный при поддержке российского бренда теннисной одежды TROFE. Бренд также выступил одним из партнёров показа мод, который прошел в рамках ВЭФ на площадке «Улица Дальнего Востока».

В одежде этой марки комфортно заниматься большим теннисом. Все вещи тестируются в движении, проверяются на удобство и комфорт. В новой коллекции TROFE – базовые топы, шорты и юбки, спроектированные для поддержки и максимального комфорта. Многие модели бренда вдохновлены знаменитыми российскими спортсменами.

По словам теннисистки Надежды Петровой, на таких масштабных форумах как ВЭФ, обсуждая вопросы, связанные с развитием детского спорта, нужно также уделять внимание и таким важным направлениям, как импортозамещение в спортивной отрасли.

«Сейчас, когда всемирно известные бренды приостановили сотрудничество с российским спортом, нужно позаботиться о том, чтобы профессиональные спортсмены и любители спортивного образа жизни были обеспечены высококачественной одеждой и обмундированием. Особенно важно, чтобы качественные спорттовары были доступны детям, детским спортшколам и клубам. В России есть производители, которые вполне могут конкурировать с раскрученными мировыми марками, и нужно поддерживать эти марки», – отметила она.

TROFE уже комплектует экипировкой теннисные школы, в том числе детскую школу большого тенниса в Москве Надежды Петровой. Например, юная «звездочка», 13-летняя Милана Харламова, которая тренируется у Надежды и уже входит в ТОП-25 лучших теннисисток России по своему году рождения, не только тренируется в теннисной одежде TROFE в школе, но и выступает в ней на соревнованиях.

Спортивные коллекции можно посмотреть на сайте компании.