ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Надежда Петрова представила новую марку теннисной одежды на ВЭФ

Модели бренда вдохновлены знаменитыми российскими спортсменами.
Надежда Петрова представила новую марку теннисной одежды на ВЭФ
15 сентября 2023 10:00
автор:
автор фото: Пресс-служба ВЭФ

Известная российская теннисистка, олимпийский призёр и экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представила новую марку теннисной одежды TROFE на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

В рамках ВЭФ знаменитая теннисистка открыла массовый забег в защиту камчатского кречета и провела разминку для более 700 участников, вручила призы победителям, приняла участие в деловой программе форума, а также провела мастер-класс для детей, организованный при поддержке российского бренда теннисной одежды TROFE. Бренд также выступил одним из партнёров показа мод, который прошел в рамках ВЭФ на площадке «Улица Дальнего Востока».

В одежде этой марки комфортно заниматься большим теннисом. Все вещи тестируются в движении, проверяются на удобство и комфорт. В новой коллекции TROFE – базовые топы, шорты и юбки, спроектированные для поддержки и максимального комфорта. Многие модели бренда вдохновлены знаменитыми российскими спортсменами.

По словам теннисистки Надежды Петровой, на таких масштабных форумах как ВЭФ, обсуждая вопросы, связанные с развитием детского спорта, нужно также уделять внимание и таким важным направлениям, как импортозамещение в спортивной отрасли.

«Сейчас, когда всемирно известные бренды приостановили сотрудничество с российским спортом, нужно позаботиться о том, чтобы профессиональные спортсмены и любители спортивного образа жизни были обеспечены высококачественной одеждой и обмундированием. Особенно важно, чтобы качественные спорттовары были доступны детям, детским спортшколам и клубам. В России есть производители, которые вполне могут конкурировать с раскрученными мировыми марками, и нужно поддерживать эти марки», – отметила она.

TROFE уже комплектует экипировкой теннисные школы, в том числе детскую школу большого тенниса в Москве Надежды Петровой. Например, юная «звездочка», 13-летняя Милана Харламова, которая тренируется у Надежды и уже входит в ТОП-25 лучших теннисисток России по своему году рождения, не только тренируется в теннисной одежде TROFE в школе, но и выступает в ней на соревнованиях.

Спортивные коллекции можно посмотреть на сайте компании.

«Локомотив» хочет подписать канадца из «Сент-Луиса»
Игрок может перебраться в Россию.
15.09.2023 10:42
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Решение о присутствии Сергея Юрана на матче «Пари НН» против «Динамо» примут медики
Об этом сообщил генеральный директор нижегородского клуба.
15.09.2023 10:42
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Защитник «Ростова» Осипенко восстановился от травмы и полетел на матч с «Балтикой»
Матч пройдет 16 сентября.
15.09.2023 10:40
Футбол
автор: Максим Скороходов
Представитель команды по велогонкам подрался с полицейскими
18-й этап «Вуэльты» закончился скандалом.
15.09.2023 10:29
Велоспорт
автор: Максим Скороходов
Защитник «Вероны» Корай Гюнтер отказался от перехода в ЦСКА
Сделка сорвалась в последний момент.
15.09.2023 10:24
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Форвард «Балтики» Энрикес: Игнашевич – пример сильного игрока и тренера
Российский специалист возглавляет калининградскую команду с октября 2021 года.
15.09.2023 10:24
Футбол
автор: Александр Бойченко
Чемпионка Европы по боксу — об отношении МОК к России: принижение страны
Отечественные спортсмены отстранены от международных соревнований.
15.09.2023 10:20
Бокс
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.