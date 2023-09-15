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Велогонщица Хатунцева: недавние печальные события привлекли внимание к нашим ежедневным проблемам

Считает, что нужно больше профессиональных команд.
15 сентября 2023 11:02

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио, велогонщица Гульназ Хатунцева высказалась на тему проблем в российском велоспорте.

«Со стороны руководства спорта необходимо создание хорошего календаря, хороших условий для тренировок, в том числе на шоссе. Недавние печальные события в Кыштыме, Пятигорске, Ленинградской области привлекли внимание широкой публики к проблеме, с которой мы, велогонщики, к сожалению, сталкиваемся каждый день.

Ещё мне бы хотелось, чтобы в российском спорте было больше профессиональных проектов, а случае с нашим видом спорта - профессиональных команд. Без моей команды Marathon-Tula, которая является одной из самых сильных и эффективных профессиональных команд страны, мне было бы сложно вернуться в спорт полноценно и завоевать бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.

Профессиональные команды, кроме поддержки в тренировочной и соревновательной деятельности, это ещё и дополнительная ответственность перед коллективом, перед спонсорами, перед болельщиками. Это дополнительная мотивация, которой многим сейчас так не хватает. Кроме того, больше новых проектов – больше конкуренции. Этого сейчас не хватает нам, спортсменам, да и болельщикам было бы гораздо интереснее следить за конкуренцией клубов, команд, спортсменов, школ», - написала Хатунцева в социальных сетях.

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