СБУ по подозрению в шпионаже задержала президента Федерации стрельбы из лука Украины Шуфрича

Президент Федерации стрельбы из лука Украины и по совместительству народный депутат Нестор Шуфрич ранним утром 15 сентября был задержан Службой безопасности Украины (СБУ).

Как сообщают украинские СМИ, СБУ народного Шуфрича у него дома в селе Козин (Киевская область). Сегодня по делу Шуфрича проходят обыски более чем в 50 различных местах — домах и квартирах политика, на его рабочих местах, а также у его близких родственников. Отмечается, что Шуфрич является фигурантом дела о шпионаже.

В ноябре 2022 года Нестор Шуфрич был включен в персональный состав членов Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, однако впоследствии он написал заявление о выходе из организации.