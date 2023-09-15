Корешков отказался назвать Шевченко фавориткой в чемпионском поединке UFC

В поединке с Алексой Грассо Валентина Шевченко не будет фаворитом, заявил корреспонденту «Советского спорта» экс-чемпион Bellator Андрей Корешков.

Впервые девушки встречались в марте 2023 года на турнире UFC 285. В том бою победу одержала Алекса Грассо. Эта победа позволила мексиканце завоевать титул, которым владела Шевченко. Для Валентины это поражение стало первым с 2017 года.

«Шевченко до этого ей проиграла. Что касается этого боя, я думаю, что всё в её силах, потому что она очень талантливая и сильная. Возможно, в предыдущем поединке она недооценила свою соперницу. Либо она тогда потеряла мотивацию. Сейчас мотивации хоть отбавляй. Она проиграла последний бой, теперь будет реванш. Я думаю, она сделает всё возможное, чтобы победить. Если брать какие-то наблюдения со стороны, то фаворитом будет не Валя, а Грассо, потому что в прошлом поединке она досрочно выиграла. Но я считаю, что Валентина должна это пройти без особо сильный проблем», — сказал Корешков.

Реванш состоится 16 сентября на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США).