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Абдулрашид Садулаев выступит на турнире борцовской лиги Поддубного в Москве

Турнир пройдёт 3 ноября.
15 сентября 2023 16:04
автор: Александр Кожевников

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев выступит в очередном турнире международной Борцовской лиги Поддубного (PWL) в Москве. Об этом рассказал вице-президент PWL Артур Арутюнян.

«Десять лучших борцов из Дагестана сойдутся с десятью лучшими борцами из Северной Осетии и поставят точку в вопросе, чья школа борьбы достойна звания сильнейшей в мире. Среди них — олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков и Заур Угуев. С моим приходом в индустрию отношение к борьбе изменится в корне. Опираясь на свой опыт, могу сказать, что зрителей ждут незабываемые шоу и яркие перформансы. Я поменяю эту игру», - приводит слова Арутюняна «Матч ТВ».

Садулаев дважды в карьере выигрывал золотые медали Олимпийских игр. Он является пятикратным чемпионом мира, четырёхкратным чемпионом Европы.

Садулаев вошёл в состав сборной России на чемпионат мира.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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