На ВЭФ-2023 прошла презентация Всемирных игр дружбы

Фонд Росконгресс помог Восточному экономическому форуму (ВЭФ) в 2023 году стать площадкой для презентации крупнейших спортивных проектов, которые состоятся в России в 2024 году.

Помощник президента РФ Игорь Левитин, открывая сессию «Спортивный Дальний», рассказал, что по поручению Владимира Путина призовые на Всемирных играх дружбы будут аналогичны призовым на Олимпийских играх. Если иностранный спортсмен займёт на этих соревнованиях призовое место, он тоже получит выплаты как призёр Олимпиады.

Министр спорта РФ Олег Матыцин подчеркнул, что Игры БРИКС состоится в Казани в открытом формате. Соревнования позиционируются как международные для всех стран. В дальнейшем соревнования будут проходить в стране, являющейся в том году председателем в БРИКС.

В дискуссии также приняли участие исполняющая обязанности председателя Счётной палаты РФ Галина Изотова, глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв, руководитель программы по развитию российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, а также президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. Именно Ромашина по ходу ВЭФ-2023 была объявлена первым послом Всемирных игр дружбы. Соглашение об этом было подписано на стенде проекта.

Актуальные дискуссии на спортивную тему получили продолжение в павильоне «Минспорта», работавшем на Улице Дальнего Востока. А успешными примерами реализации обсуждаемых тем стали международные турниры в рамках Спортивных игр ВЭФ

В бухте Новик состоялся прошёл международный турнир по академической гребле. Призерами регаты стали спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Кубы. Соревнования по сухой гребле выиграли двукратная чемпионка Европы Анастасия Тиханова и призер чемпионата Европы Филипп Пауков.

Также международным был турнир по шахматам на Кубок ВЭФ. Первое место занял победитель командного чемпионата мира Владислав Артемьев. А вот 17-летний индус Раунак Садвани, ставший гроссмейстером в 13 лет, завоевал во Владивостоке бронзу.

Представители 19 стран участвовали в турнире по мас-рестлингу «Кубок УК Колмара». Жребий разбил участников на восемь команд, названия которых были выбраны из представителей дальневосточной фауны. Таким образом, турнир по национальному якутскому виду спорта поддержал традицию ВЭФ по объединению тем спорта и экологии.

Восточный колорит Спортивным играм ВЭФ также придал Матч звезд по го. Турнир прошел в формате «два на два» и стал противостоянием России и Китая. За команды сыграли представители сборных двух стран Илья Шишкин и Наталья Ковалёва (Россия) и У Синьюй и Цюй Даньюнь (Китай). Матч завершился победой спортсменов из Поднебесной.

«Спортивная повестка Форума была полностью синхронизирована с государственной. Лучшим подтверждением этому стало то, что во время пленарного заседания Президент России Владимир Путин поднял темы международного сотрудничества в спорте, поддержки спортсменов, российских суперпроектов 2024 года и киберспорта. Ранее дискуссия по этим вопросам состоялась на сессии «Спортивный Дальний». Кроме того, в результате взаимодействия Минспорта, Фонда Росконгресс и спортивных федераций ВЭФ стал площадкой для диалога с бизнесом, презентации новых видов спорта и внедрения международных турниров», – заявил директор ЦСП сборных России Георгий Брюсов.

По традиции на ВЭФ была подготовлена масштабная программа для участников Форума. Более 700 человек приняли участие в забеге «Мы бережем» в поддержку программы Президента по сохранению Камчатского кречета. Разминку перед стартом провела призер Олимпийских игр по теннису Надежда Петрова. Бывшая третья ракетка мира также в рамках форума поделилась секретами мастерства с юными теннисистами Приморья.

Помощник президента России Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин и заместитель председателя Государственной Думы, президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков вместе с другими участниками ВЭФ сыграли в Вечерней лиге настольного тенниса. Кроме того, состоялись турниры на Кубок Росконгресса по шахматам и го и сеанс одновременной игры вслепую с международным гроссмейстером Павлом Понкратовым.

На ВЭФ-2023 была расширена программа на воде. В живописных акваториях Владивостока состоялись Парад парусов, финал парусной бизнес-регаты «Ведомости», Кубок Росконгресса по парусному спорту в классе «Плату-25». Также в программе Форума дебютировали Кубок России по аквабайку и зрелищное гидрофлай-шоу.