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«Амур» поддержал комментатора КХЛ ТВ, раскритикованного губернатором Никитиным

Хабаровчане призвали телеканал назначить журналиста на их матч с «Куньлунем».
15 сентября 2023 17:01
автор: Виталий Стопин

Пресс-служба «Амура» отреагировал на критику комментатора матча регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Куньлунь Ред Стар» Артёма Божко. После матча, состоявшегося накануне, 14 сентября, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин раскритиковал журналиста. По словам политика, комментатор часто называл нижегородскую команду «волжанами» и «откровенно страдал за «Куньлунь».

Глеб Никитин призвал ставить на матчи «Торпедо» профессиональных комментаторов

«Первый домашний матч мы сыграем с «Куньлунь Ред Стар», в связи с чем просим КХЛ ТВ назначить на эту встречу подготовленного и профессионального комментатора, как Артём Божко.

Обещаем не принимать на свой счёт страдания за «Куньлунь», а для подготовки к эфиру напоминаем: мы — не «амурчане», мы — «тигры», хабаровчане!» — говорится в сообщении пресс-службы «Амура».

Матч «Амура» и «Куньлуня» состоится 19 сентября в Хабаровске и начнётся в 12:00 мск.

Отметим, что «Куньлунь» также поддержал комментатора, написав в своём в телеграм-канале «Я/Мы Артём Божко». Кроме того, «драконы» включили Артёма Божко в голосование по выбору лучшего игрока матча. На момент написания новости именно он лидировал с результатом 58%.

источник: ХК «Амур»
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