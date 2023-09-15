Россиянин Садулаев и американец Снайдер попали в одну половину сетки на ЧМ-2023

В субботу, 16 сентября, в Белграде (Сербия) начнётся чемпионат мира — 2023 по спортивной борьбе. Первыми медали разыграют борцы вольного стиля.

Борцы из России и Беларуси из-за санкций МОК в связи с ситуацией на Украине выступят на ЧМ-2023 в качестве нейтральных спортсменов — без флага и гимна, а также под аббревиатурой AIN. Среди участников мирового первенства значится двукратный олимпийский чемпион россиянин Абдулрашид Садулаев, выступающий в весовой категории до 97 кг. Согласно жеребьёвке трёхкратный чемпион мира американец Кайл Снайдер попал в одну половину сетки с Садулаевым. Это означает, что именитые борцы не смогут встретиться в финале.

Ранее россиянин и американец четыре раза боролись друг с другом. На данный момент в их очном противостоянии впереди Садулаев — 3-1.