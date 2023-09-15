Чемпионка мира по боксу Савельева уверена, что МОК пытается принизить Россию и спортсменов страны 

Победительница чемпионатов мира и Европы по боксу Елена Савельева выразила своё мнение по поводу того, какие условия Международный олимпийский комитет ставит перед российскими спортсменами в нынешней ситуации.

«Я могу сказать только за себя. Я бы, конечно же, не поехала. Такое решение – из-за моего отношения к тому, что происходит в последнее время, и из-за отношения к России со стороны Международного олимпийского комитета. Для меня это принижение нашей страны и обезличивание наших спортсменов. Даже возможная победа на Играх не будет такой, какой она стала бы при других условиях. Но ситуации ведь у каждого спортсмена бывают разные», – приводит слова 39-летней атлетки «РИА Новости».

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.