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«Важно, чтобы соревновались сильнейшие». Глава UWW – о допуске борцов из России до ЧМ-2023

Белорусы также будут участвовать в нейтральном статусе.
15 сентября 2023 21:07
автор: Тимур Пацюк

Президент Объединённого мира борьбы (UWW) Ненад Лалович прокомментировал допуск спортсменов из России и Беларуси до турниров под своей эгидой в нейтральном статусе.

Атлеты из РФ и РБ смогут принять участие на ЧМ-2023, который состоится с 16 по 24 сентября в Белграде. Россию представят 11 борцов, на турнире разыгрываются путёвки на Олимпиаду в Париже.

«Для нашего вида спорта очень важно, чтобы соревновались сильнейшие атлеты. Конечно, это непростой процесс, учитывая события, которые сейчас происходят на политической сцене. Но мы стараемся не быть подверженными политике настолько, насколько можем», – цитирует Лаловича «Матч ТВ».

Ранее российский гребец Иван Штыль рассказал, перед какой дилеммой стоит спортсмен, когда ему предлагают выступать в нейтральном статусе.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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