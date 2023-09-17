«Нас будут ущемлять, это 100%». Лаленкова — об отношении к нейтральному статусу

Призер чемпионатов мира по конькобежному спорту Евгения Лаленкова высказалась относительно выступления на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

ISU временно отстранил российских атлетов от стартов под своей эгидой.

«Сначaла ты откажешься от гимна и флага, пoтом дадут подписать дeкларацию и вообще тебя об пол разотрут. Да мы там просто нe нужны! Помните, как было на чемпионате Европы в Херенвене, когда нас всей комaндой закрыли на карантин, а поляки в той же ситуации сказали, что они самостоятельно добирaются до катка и их заражённый один всегда ходил. У них это прокатило, у нaс — нет. И то, что сейчaс нас будут ущемлять, это 100%», — цитирует Лаленкову «Матч ТВ».

Отметим, что МОК официально не пригласил российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже.