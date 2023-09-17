ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Сидаков победил грузина Кенчадзе в квалификации чемпионата мира

Турнир проходит в Сербии.
17 сентября 2023 14:00
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков одержал победу в первой квалификационной схватке на чемпионате мира в Белграде.

Россиянин победил Автандила Кенчадзе со счётом 7:6. Борцы соревнуются в весовой категории до 74 кг. Сидаков вырвал победу на последней минуте схватки. Заурбек вышел в 1/16 финала соревнований.

Отметим, что поражение в квалификации потерпел двукратный чемпион мира Франк Чамизо из Италии.

Россияне выступают на турнире под нейтральным флагом.

источник: «Советский спорт»
Сёмин считает, что за неудовлетворительные результаты должен отвечать спортдир
Ранее из «Сочи» был уволен Дмитрий Хохлов.
17.09.2023 14:38
Футбол
автор: Александр Кожевников
Пилот «Астон Мартин» Алонсо предложил ввести квалификации с одной попыткой на городских трассах
Современный формат введён в 2006 году.
17.09.2023 14:37
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
Новичок «Динамо» Бителло оценил уровень РПЛ
Ранее футболист выступал за «Гремио».
17.09.2023 14:18
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Ему платили, чтобы он бил людей, в хоккей он не играл». Назаров прокомментировал слова Мирасти:
Американский форвард был одним из лидеров лиги по штрафным минутам.
17.09.2023 13:44
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Фьюри назвал Усика «маленькой сосиской» и поставил новое условие для проведения их боя
Цыганский король не стесняется в выражениях.
17.09.2023 13:42
Бокс
автор: Виталий Стопин
Команда Свердловской области выиграла женскую эстафету чемпионата России с тремя штрафными кругами
Команда Свердловской области выиграла женскую эстафету чемпионата России с тремя штрафными кругами
Гонка прошла в Тюмени.
17.09.2023 13:27
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.