Сидаков победил грузина Кенчадзе в квалификации чемпионата мира

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков одержал победу в первой квалификационной схватке на чемпионате мира в Белграде.

Россиянин победил Автандила Кенчадзе со счётом 7:6. Борцы соревнуются в весовой категории до 74 кг. Сидаков вырвал победу на последней минуте схватки. Заурбек вышел в 1/16 финала соревнований.

Отметим, что поражение в квалификации потерпел двукратный чемпион мира Франк Чамизо из Италии.

Россияне выступают на турнире под нейтральным флагом.